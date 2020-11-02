弘光科技大學化妝品應用系的學生們也為孩童們畫上萬聖節特殊妝，體驗萬聖節變＂妝＂搞怪嚇嚇別人的樂趣。（善牧基金會提供／馮惠宜台中傳真）

20位天主教善牧基金會德幼兒少之家孩童日前到SNOWTOWN雪樂地免費暢玩度過萬聖節，在弘光科技大學化妝品應用系的學生們，為孩子們畫上萬聖節特殊妝，體驗萬聖節變「妝」樂趣，讓孩子們在愉快戲雪時光中歡度節慶，用溫暖抹去曾經的家庭創傷。

孩童們一進到SNOWTOWN雪樂地先感受到舒適地冷度，接著映入眼簾的是濃濃的萬聖節氛圍佈置，都搶著要跟恐龍化石合照。在雪地上迎接他們的是超人氣又可愛的「威秀寶寶」，由他陪著孩童們一起盡情地打雪仗、堆雪人和滑雪坡，體驗著從來沒有看過的雪。

此次也特邀弘光科技大學化妝品應用系的學生們，來為孩童們畫上萬聖節特殊妝，體驗萬聖節變＂妝＂搞怪嚇嚇別人的樂趣。

善牧基金會德幼兒少之家主要安置6-18歲的孩子，除有中長期的安置外，也接受短期緊急的孩子，孩子可能因為家暴、性侵、虐待等狀況被帶到善牧兒少安置家園，藉由提供一個安全無虞的替代性家庭環境，協助孩子走出身心靈的創傷，善牧基金會謝謝SNOWTOWN雪樂地提供這樣的機會，讓孩子能體驗玩雪，這都是孩子們沒有過的生命經驗。

SNOWTOWN雪樂地是全台唯一室內恆溫雪場位於MITSUI OUTLET PARK台中港內，除了提供戲雪的場所以外，也會因應節慶規劃各式各樣的活動，是適合親子共創美好回憶的場所。

(中時 )