擁有「喬丹女婿」頭銜的新洋將克里斯馬斯，日前已在2日結束在台隔離，確定成為裕隆納智捷在SBL第18季洋將，根據裕隆高層透露，克里斯馬斯預計5日正式投入球隊訓練，也將隨隊前往花蓮打11日的觀護盃，能否上場還須評估。

根據裕隆高層透露，會找克里斯馬斯來台效力，主要是教練團評估不少人選過後，因為他的203公分高度與身體強度，才會挑選這名曾打過溜馬隊的前NBA球員，「畢竟他才28歲還算年輕，也打過菲律賓聯賽，相信可以很快適應。」

「畢竟今年新冠疫情影響，申請洋將來台蠻辛苦的，不希望一直換來換去，期望他可以很快融入我們，」裕隆高層表示，「主要是今年李德威去了夢想家，我們內線只剩斑霸，加上又是單洋將賽季，所以才會想要先補強中鋒這個位置。」

裕隆高層表示，克里斯馬斯明天將去醫院進行核酸檢測與體檢，預計最快5日投入訓練，儘管他有「喬丹女婿」頭銜，球技好壞才是重點，只是擔心他有段時間沒有打球，需要更多的調整時間，「所以我們希望能讓他打觀護盃當作測試。」

不過比起其他SBL球隊洋將都還沒抵台，甚至還在處理工作證的初步階段，裕隆反而成為SBL第18季最先找來洋將的球隊，裕隆高層透露，主要是在處理洋將來台事務之前，已經先行詢問相關單位今年疫情期間處理方式，裕隆動作才可這麼快。

克里斯馬斯在2015年NBA選秀第36順位被灰狼選上，隨後加盟溜馬待了兩季，他僅打了30場例行賽，場均2.1分、1.9籃板，隨後前往土耳其、紐西蘭、菲律賓等國籃球聯賽打球。他的未婚妻傑絲敏是喬丹的女兒，兩人兒子更在去年5月出生。

(中時 )