人行行長：數位人民幣4城試行順暢 對未來發展有信心 15:102020/11/02 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民銀行行長易綱2日表示，數位人民幣在4個城市試行順暢，目前已進行400萬宗交易，涉及人民幣20億元，未來將於冬奧場景進行內部封閉試點測試。 易綱在一個金融科技論壇中指出，數位人民幣目前可在4個試點內，逾12萬個地方透過「二維碼」或「tap and go」科技使用。 易綱補充稱，中國的數位貨幣仍在起步階段，未來仍要就透明度等複雜問題，研究法律框架，會與國際央行及監管部門討論框架以及貨幣穩定性，有信心未來數位人民幣會與實體人民幣共同在社會出現。 (工商 ) #數位人民幣 #易綱 #試行 #順暢 #有信心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 企業巨頭表態支持數位貨幣趨勢 專家：加速催化 14:042020/11/02 財經 組改進度 蘇揆：有結果會跟國人報告 11:332020/11/02 政治 勞保改革暫緩無期程 蔣萬安：有負勞工對政府信任 11:512020/11/02 生活 降低門檻 陸力推股票上市全面註冊制 04:102020/11/02 財經要聞 餐廳美食上架超級商城平台 Yahoo聯手永康商圈 挺過疫情 04:102020/11/02 產業．科技 創新X未來X永續 三大專館疫後創新 翻轉未來─創新 04:102020/11/02 產業特刊 開賣10分鐘...手機成交額年增飆十倍 04:102020/11/02 全球財經 台權會提告數位身分證有資安風險 內政部竟一問三不知 14:192020/11/02 社會 公股行庫搶年輕族群 續攻數位金融 04:102020/11/02 投資理財 報復性消費 Q4衝一波拚經濟 04:102020/11/02 生活新聞 財經熱門新聞 大選後美股會崩？專家爆散戶砍光 恐犯下大錯 - 財經 川普拚連任不只為美國 竟有260億鉅債未來4年到期 - 財經 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 大同董事長換人當 董事會拍板林文淵接任 - 財經 - 中央社 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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