人民銀行行長易綱2日表示，數位人民幣在4個城市試行順暢，目前已進行400萬宗交易，涉及人民幣20億元，未來將於冬奧場景進行內部封閉試點測試。

易綱在一個金融科技論壇中指出，數位人民幣目前可在4個試點內，逾12萬個地方透過「二維碼」或「tap and go」科技使用。

易綱補充稱，中國的數位貨幣仍在起步階段，未來仍要就透明度等複雜問題，研究法律框架，會與國際央行及監管部門討論框架以及貨幣穩定性，有信心未來數位人民幣會與實體人民幣共同在社會出現。

(工商 )