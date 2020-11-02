太平山國家林遊樂區有知名的台灣山毛櫸步道、蹦蹦車，但林務局羅東林區管理處特別推薦「玩聲音看世界」森林療癒活動，引領民眾走訪見晴懷古步道等處，用五感「看」世界，以視覺之外的感官為媒介，發現自然運行的信息。

羅東林管處的羅東自然教育中心，11月26、27日規畫2天1夜的「玩聲音看世界」，透過聲音小遊戲為引導，讓心靜下來、慢下來，開啟被封鎖已久的感官，會帶領民眾前往被稱作最美小徑之一的見晴懷古步道、翠峰環湖步道奧陶紀苔原以及鳩之澤溫泉。

「玩聲音看世界」主要是一探「不用眼睛」才能看到的祕境，羅東林管處表示，可以用五感體驗泥炭苔的柔軟，享受鳩之澤溫泉溫暖的療癒力，夜晚住宿太平山莊，適合生活忙碌又緊張的現代人。

羅東林管處表示，歡迎年滿16歲以上民眾參加，有意報名者可在台灣山林悠遊網（https：／／reurl.cc／v1EbVj）線上報名，每人費用5000元，（含門票、接駁車、太平山莊住宿、餐食、溫泉、保險等費用），詳細活動訊息可參考羅東自然教育中心官方臉書粉絲頁。

(中時 )