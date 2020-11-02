就讀台南某大學的馬來西亞籍女大生上月遭擄殺，女大生雙親、同學2日赴南市警歸仁分局進行招魂儀式。（李宜杰攝）

馬來西亞籍女大生日前遭擄殺，雙親昨晚（1）抵台，於今日（2）下午赴南市警歸仁分局進行招魂儀式。女大生母親甫下車，就忍不住痛哭失聲，須由女大生父親攙扶才能行走，而女大生的大學同學也到現場參加儀式，現場氣氛格外哀戚。最後，因招魂儀式擲筊一次就「應杯」，雙親已偕法師前往高雄市阿蓮區招魂。

已故女大生雙親昨晚（1）才直奔高雄殯儀館認屍，今清晨回到台南防疫旅館稍微休息後，下午2時許在梁男犯案的車子前，由殯葬業者協助進行招魂儀式，女大生的5名大學摯友也一併參加儀式。

就讀台南某大學的馬來西亞籍女大生上月遭擄殺，女大生雙親、同學2日赴南市警歸仁分局進行招魂儀式。（李宜杰攝）

女大生雙親下午2時左右，搭著台南市政府衛生局的防疫專車進入分局，但女大生母親一下車，就哭到泣不成聲，僅能由女大生父親攙扶行走。招魂儀式進行時，女大生雙親僅在一旁觀看，母親不時痛哭到幾乎快站不起來，令人悲痛。

招魂儀式則由法師協助5名同學參加，由其中1位同學負責拿牌位。儀式進行時，不少同學紛紛泣不成聲，哭喊女大生姓名，並於最後擲筊1次「應杯」後，與法師一同上車，準備前往棄屍地點高雄市阿蓮區招魂，並沿途哭喊請已故女大生「上車」，氣氛哀戚感傷。

整個招魂儀式約15分鐘內結束，目前雙親與朋友已搭車前往高雄市阿蓮區，預計下午3時許抵達，進行招魂儀式。

(中時 )