35歲南韓諧星朴智宣，今(2日)驚傳在家身亡，而媽媽也陳屍在家，母女雙雙過世，令外界震驚不已，警方目前正在調查確切死因，研判應是輕生。

據南韓媒體報導，朴智宣今天中午被發現陳屍家中，媽媽遺體也被發現，母女雙雙身亡，死因仍在調查中。朴智宣因患有疾病，養病治療中，母親到首爾陪女兒，朴智宣的爸爸今打電話給母女都沒人接，才偕同警方到女兒的家，卻看到心碎一幕。

35歲朴智宣是韓國著名諧星，曾獲得2007年KBS藝能大賞新人獎，也曾出演知名節目《Gag Concert》（搞笑演唱會）。朴智宣是韓國三大學府高麗大學畢業的高材生，常主持各大戲劇、電影、偶像團體記者會，因為皮膚敏感，上節目多以素顏為主，也成為她的招牌特色。朴智宣也曾出演過夯劇《歡樂滿屋2：短腿的反擊》。

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