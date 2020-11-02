菇蕈類富含多種人體必需的胺基酸、礦物質及維生素等，其乾燥後濃郁的香氣深受消費者喜愛，消基會今(2)日公布「市售菇蕈類乾貨農藥殘留和重金屬含量超標」結果，本次採樣檢測市售25件菇蕈乾貨樣品中，有2件農藥殘留不合規定，以及9件重金屬含量超標，不合格率近4成5，呼籲行政院設立「食安緊急處理平台」顧食安。

消基會表示，菇蕈類種植時容易受到蕈蚋、癭蚋、蚤蠅、菇蟎及跳蟲等病蟲危害，有些業者為了解決蟲害的問題，可能會使用農藥或殺蟲劑等，致使菇蕈類商品殘留化學藥劑。此外，菇蕈類易吸收環境中的鉛與鎘等重金屬，若生長環境如土壤及水受到汙染，將造成菇蕈類含高量重金屬。

本次採樣樣品係於2020年8月間，於台北市及新北市的量販店、雜糧行、傳統市場、蔘藥行、食品行及網路等地購買，其中13件為乾香菇，12件為巴西蘑菇，共計購得25件樣品。

本次測試的12件巴西蘑菇中就有9件樣品重金屬鉛及鎘的含量超過衛福部訂定的限量標準，不合格率高達75％，其中各有1件樣品鉛及鎘都不符合規定，4件鎘含量更超過標準5倍以上。

另外本次有8件樣品檢出農藥殘留，分別各有1件香菇及巴西蘑菇檢出不能殘留於蕈菇類的農藥，菇寮周圍農田噴灑藥劑也都可能讓農藥進入產品中，建議消費者香菇食用前宜先沖洗泡水，泡過香菇的水切記要倒掉。

菇類特別容易吸收生長環境中的重金屬，即使培養土裡的重金屬濃度為合格，還是有可能被菇蕈類吸收後，而有濃度濃縮的結果，此外，比起其他菇類，巴西蘑菇更容易從土壤和水源中吸附所有的微量元素，包含重金屬。

消基會建議，行政院下應設立「食安緊急處理平台」，透過跨縣市、部門積極處理問題食品，保障消費者食的安全。

(中時 )