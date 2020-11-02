苗栗縣台13甲造橋段為保護石虎安全特別設置區間測速裝置，啟用時程延遲。（謝明俊攝）

苗140線道也為石虎安全設置區間測速，現已完工。（謝明俊攝）

苗栗縣有西濱等4條公路已設置或正在建置區間測速系統，但因中央從明年元旦起實施新度量衡制度，規定全國區間測速設備都須經由經濟部標檢局統一檢測後才得啟用，因此，現有的區間測速設備都得暫停使用，但因標檢局全國檢測時程目前尚未排定，苗栗縣復用、啟用區間測速設備遙遙無期。

國內多個縣市採用區間測速設備取締車輛超速，但因去年間彰化西濱快速道路區間測速系統出現嚴重誤差，緊急喊停。經濟部標準檢驗局為統一全國規範，於今年10月20日公告訂定「區間平均速率裝置檢定檢查技術規範」，並自110年1月1日正式實施，以提升區間測速裝置檢測公信力，確保民眾權益。

標檢局並規定，未來所有單位設置區間測速裝置，都須經標檢局檢測合格後才得啟用，換句話說，在標檢局未檢測通過前，包含苗栗縣在內的全國各警察機關所使用的區間測速裝置，目前都暫停使用。並且，新標準在明年元旦上路後，標檢局才接受各單位申請檢測，屆時，各警察機關申請檢測時程，尚未排定，區間測速上路時程目前無法確定。

苗栗縣最早是在西濱快速道路通霄段設置區間測速，是由公路總局出資設置。接著，為了保護石虎安全，公路總局再於台13甲線造橋段設置第二座區間測速裝置，原本預計是要在今年11月啟用，這2座區間測速裝置都有經中科院檢測通過，但因受標檢局新規定影響而停用或延遲啟用。

另外，苗栗縣政府為了加強保護石虎，特別向交通部申請經費，在苗140線三義、卓蘭路段設置區間測速，目前已經完工。公路總局也在台3線三灣、獅潭路段新設區間測速，以降低大型重機及汽車超速情事，目前仍在建置中。這4套設備都須待標檢局檢測合格後才得復用及啟用，但因標檢局檢測排程目前無法確定，因此苗栗縣區間測速啟用遙遙無期。

(中時 )