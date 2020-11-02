女星周曉涵最近忙著宣傳新戲《天巡者》，她在劇中飾演美艷的閻羅王，但卻在首映會活動現場被捕捉到「蘿蔔腿」，疑似是高跟鞋太高造成上階梯困難，加上角度問題引發的誤會，而周曉涵本人也曬照回應，「我肉肉我驕傲」，正能量的堅強態度讓粉絲們相當心疼。

周曉涵出席首映會時，以一襲黑色亮片高衩洋裝亮相，兩側腰間和背部還有心機的挖洞設計，露出纖細小蠻腰，然而由於洋裝過於合身，再加上鞋跟太高，走動時其實會稍微不便，導致周曉涵在上階梯時似乎有些吃力，才會被拍「蘿蔔腿」照片。

而周曉涵也在IG發文，曬出一張躺在地毯上的照片，只見她秀出一雙修長美腿，寬鬆底褲洩出了白嫩大腿根部，她無奈地說：「唉，大腿從來沒瘦過，一直都是肉肉的，要怎麼瘦大腿呢？有時候也好想來點骨感噢」，回應在首映會被捕捉到的照片，也開玩笑表示自己是腿縫密合的「密大腿」，而不是「蜜大腿」。

在 Instagram 查看這則貼文 周曉涵 aмanda cнoυ⋆（@ilove7388）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 1 日 下午 7:47 張貼

粉絲們也紛紛替周曉涵加油打氣，「這樣的妳穠纖合度啊～令世間萬物都為之傾倒啊」、「新聞好過分⋯⋯明明是美美女神」、「大腿有肉結實才好看！」、「肉肉的比較好啦，有飽足感」、「大腿不是重點，重點是女神就是女神」、「這樣子的姿勢，太撩人」。

在 Instagram 查看這則貼文 周曉涵 aмanda cнoυ⋆（@ilove7388）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 22 日 上午 5:37 張貼

(中時新聞網)