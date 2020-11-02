聯合大學規畫在八甲校區興建第6學生宿舍，提升學子住宿的安全與品質。新建工程已開工動土，預計明年8月完竣。（聯合大學提供／何冠嫻苗栗傳真）

國立聯合大學因應少子化的高等教育競爭，優化校園生活機能，編列3.76億元預算在八甲校區籌建第6學生宿舍，將設置204間房間共712個床位，預計明年完工啟用，期盼屆時能讓學生能擁有完整的大學生活場域，守護學子住宿的安全。

聯合大學校長李偉賢表示，為完善學生住、行的安全及便利的學習環境，聯大以校務基金投注新建宿舍工程總預算3.76億元，興建第6學生宿舍，不僅能讓學生自然而然、淺移默化的將生活與學習融合，也讓學生能擁有完整的大學生活場域，更是大學全人教育的生活前哨站。

第6學生宿舍興建工程已動土開工，增加204間房間，男生、女生各356床，提供共712床位，另規畫興建地面層作為共用大門廳與生活設施空間，讓學生自在的交誼、交流，2到5樓的住宿空間強調學生的隱私與獨立，房間透過入口獨立與更鞋空間建立自明性，以及媲美健身會館的乾溼分離浴廁空間、高品質的洗衣空間，滿足各項生活習慣需求。

6樓有獨特的雙人套房，進一步強調個人獨立空間，並透過特有的4人共用洗曬衣陽台與浴廁設施的設立，可以讓4人同時共用滿足尖峰時段，又可以低度維護共同清潔公共空間，各樓層並有機會透過彈性的公共空間安排，共用廚房、影視空間、小組討論、健身運動等強化團體意識、社團討論或共食火鍋的情感交流。

聯合大學說明，新宿舍預計明年8月完竣、9月啟用，盼完工啟用後能優化校園的生活機能，提升學子住宿的安全與品質，也讓聯大在八甲校區建立更完整的大學生活場域。

(中時 )