凱基銀行10月初攜手全聯PX Pay新增「生活繳費」服務，用手機就能輕鬆繳信用卡費、電信費、公營事業及規費等生活帳單，還能設定繳費提醒及隨時查詢繳費紀錄，輕鬆管理各項生活開支。為提供更便利支付服務，現在PX Pay已可綁定凱基信用卡消費，首筆消費的回饋率高達30％！且首次綁定、消費或儲值最高可享「1,500全聯福利點+150元刷卡金」，讓凱基卡友在全聯使用行動支付不僅買得便利又能拿滿優惠！

資策會2020年上半年行動支付調查，消費者使用行動支付比例為35.3％，已超越實體信用卡、金融卡。而全聯PX Pay更擠下Apple Pay，與Line Pay、街口支付並列國人最愛用的三大行動支付工具。凱基銀行信用卡順應消費習慣趨勢，推出綁定PX Pay三重好禮，讓凱基卡友輕鬆購物省更多。即日起至12月31日於全聯PX Pay首次綁定凱基卡，首筆消費或儲值滿100元即贈300福利點，天天單筆消費或儲值滿500元加贈150福利點（每日限乙次，上限1,200點），活動期間累積消費或儲值滿5,000元再送150元刷卡金。凱基銀建議，消費者如果暫時沒有採購需求，也可以先儲值滿額把點數和刷卡金拿到手，全聯福利點每10點可折抵1 元，1,500點等同於150元，折抵起來相當有感。

舉例來說，李小姐將PX Pay綁定凱基卡，下班到全聯消費100元以上，當天即獲得300福利點，隔日之後每天單筆消費滿500元，當日就可再獲得150點，12月底前共有8天單筆消費滿500元，即可輕鬆拿滿1,200點，同時因活動期間消費累積滿5,000元，李小姐完成登錄後還能再拿到150元刷卡金。

除了PX Pay綁定消費/儲值享優惠，凱基銀行與多家行動支付業者合作，祭出高回饋優惠，使用Apple Pay、Google Pay、Line Pay、街口支付、悠遊付、Open錢包等行動支付工具綁定凱基卡消費，分別享有最高5％-20％的刷卡回饋，網路論壇上因而有不少網友大呼凱基卡在行動支付的回饋「超有誠意」！

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