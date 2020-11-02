陸股震盪走高 深成指收盤漲1.39％ 15:202020/11/02 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸股2日震盪走高，截至當日收盤，滬指收報3,225.12點，漲0.02％，成交額人民幣（下同）3,253億元；深成指收報13,420.96點，漲1.39％，成交額4,871億元；創業板指收報2,708.39點，漲1.98％，成交額2,312億元。 從盤面上看，家用電器、汽車、白酒全天強勢；機場航運、生物製藥跌幅居前。 (工商 ) #收報 #成交額 #陸股 #震盪走高 #深成指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸股震盪走高 深成指收盤漲1.39％ 15:202020/11/02 財經 港股震盪走高 恒指收盤漲1.46％ 16:492020/11/02 財經 陸股開高震盪 深成指午盤漲1％ 11:512020/11/02 財經 《港股》汽車銀行股發力 恆指大漲1.46％ 17:052020/11/02 財經 A股三大指數開高 深成指微漲0.25％ 10:202020/11/02 財經 《電機股》世德Q4營收拚今年高峰 擬全面持有子公司MMG 11:082020/11/02 財經 《商情》避險需求增 拉抬紐約期金走高 10:002020/11/02 財經 政府清查炒房 營建股仍表現穩健 13:362020/11/02 財經 《日股》企業財報提振 日經反彈收復失土 16:142020/11/02 財經 《日股》一路挺進 日經早盤收漲318點 11:592020/11/02 財經 財經熱門新聞 大選後美股會崩？專家爆散戶砍光 恐犯下大錯 - 財經 美大選結果已定？華爾街不怕他當選 卻警告災難將來臨 - 財經 泡沫破滅！4大科技巨頭淪戰犯 專家揭美股選後驚人走勢 - 財經 華為最艱難時刻 任正非曝要找這種「兵力」才能打贏 - 財經 網安疑雲？ 陸海底光纜占全球1／4 恐成美中角力新戰場 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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