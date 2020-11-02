陸股2日震盪走高，截至當日收盤，滬指收報3,225.12點，漲0.02％，成交額人民幣（下同）3,253億元；深成指收報13,420.96點，漲1.39％，成交額4,871億元；創業板指收報2,708.39點，漲1.98％，成交額2,312億元。

從盤面上看，家用電器、汽車、白酒全天強勢；機場航運、生物製藥跌幅居前。

(工商 )

#收報 #成交額 #陸股 #震盪走高 #深成指