總統蔡英文2日接見「世界華人工商婦女企管協會訪問團」，她指出，台灣今年第三季的經濟成長率達到3.33％，更展現我國企業的韌性與沉穩的表現。

蔡英文重申，現在就是投資台灣、布局全球最好的時間點。10月26日，微軟宣布來台31年以來的最大投資計畫。過去這幾年，像微軟一樣，看好台灣的外資也都已經紛紛投入台灣市場，後續也將持續有很多在台灣的投資案。

政府除了持續改善投資環境，加上今年在防疫上的成果，更向世界證明，台灣有能力提供企業一個穩定發展的環境。尤其是台灣第三季的經濟成長率能夠有3.33％的表現，實在令人驚豔的。台灣的經濟成長率，在全球一片被壓抑的情況下，可以有正成長，而且達3.33％，這表示我們的韌性，以及我們的國民能夠地沉穩的面對這個變局，展現出能量，這是非常一個好的表現。

蔡英文希望世華姊妹能夠發揮影響力，一起促進台灣國際競爭力。像陳阡蕙總會長在南非深耕多年，擔任過三屆的南非國會議員，相信她會是台灣跟非洲企業界一個很重要的交流橋梁。

另外，蔡英文希望，政府目前正積極布局非洲，僑委會也在盤點僑界資源，將在11月27日舉辦「台商在非洲」研討會，希望借重台商經驗，引領台灣的產業進入非洲。她也期盼，陳總會長能帶領世華姊妹們，跟台灣國家隊一起拓展非洲市場。

(工商 )