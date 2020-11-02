LINE驚爆災情！稍早之前全台用戶超過 2100 萬的即時通訊平台 LINE，突然出現服務不穩定的情況，較多網友反應出現無法傳送圖片、檔案的情況，在 PTT 上也有不少網友在板上發起討論。由於 LINE 也有提供電腦版，還有網友反應當機情況讓「辦公室整個崩潰」，看來災情不小。

據了解，LINE 在今日下午左右開始出現當機不穩的情況，不少網友反應朋友之間互傳圖片都看不到。也有 PTT 網友在八卦版上提問「 line是不是掛斷了？ 」，引來不少回應，表示「+1」的網友不在少數；也有網友連帶反映，災情不只無法傳圖片、傳影片，也包含無法下載檔案。

今日下午LINE出現無法傳送圖片等情況的災情。(手機截圖)

PTT網友發現LINE出現當機情況。(摘自PTT)

Downdetector也出現大量用戶報告LINE當機的災情。(摘自Downdetector網站)

而偵測網路服務穩定性的 Downdetector 網站資料也顯示，LINE 自今天中午過後就開始出現當機災情，網友主要報告的問題包含登入、以及無法讀取訊息等等情況。

根據過往統計，LINE 手機版在台用戶超過 2100 萬，電腦版也有約 500 萬用戶，不僅代表用戶族群相當龐大，也代表在工作中藉由 LINE 進行溝通的網友不在少數，若是服務一不穩定。受到影響的用戶便難以估計。而就在 LINE 當機時。也有網友反映他使用的是 Telegram，逃過本次災情。可以預期，本次當機風波之後，應該找尋那些服務來代替 LINE，又將成為討論話題。

根據LINE官方回應，「經查今日台灣時間14:50到15:15左右，有部分手機與電腦版用戶無法透過LINE傳送影片與照片，現已確認障礙全面排除。」

(科技)