捷運站內突見女昏倒 警急救挽回一命畫面曝光

士林警分局社子派出所員警陳建中，上月17日晚間近12點搭乘捷運台電大樓站，發現一名女子趴在月台旁的石椅上，一旁民眾圍觀看熱鬧，他立刻衝上前，將以昏倒的女子攙扶平躺在地板，開始實施心肺復甦術直至救護人員到場，成功救回一命，事後女子包了一個2000元的紅包，上面寫「Thank You」，陳說幫助別人最快樂。

26歲的陳建中一畢業就在社子所服務，警專33期，10月17日休假時搭程捷運在台電大樓站下車，發現31歲鍾姓女子趴在石椅上，旁邊則有10幾位民眾圍觀，他趕緊將人翻身攙扶黨在地面，施以心肺復甦術。

陳員發現鍾女沒有呼吸、心跳，毫不遲疑開始按壓直至救護人員到場，還幫忙查看皮夾確定身分，但此時，他看到皮夾內只有數百元，擔心鍾女沒有錢付醫藥費，陪同上救護車到醫院，直到鍾女清醒，醫師檢視下巴流血縫了10幾針，確定不須住院，陳再搭計程車先送鍾女回新店住處，自己再返回社子，回到派出所時已凌晨3點。

陳說：「幫助需要的人不用計較」，日前才因執勤導致右膝蓋十字韌帶斷裂，醫囑不可彎曲，但他忍住疼動，立刻蹲下進行急救，還全程陪伴在旁，陳說：「報考警校就是為了幫助別人，休假時成功救人，讓他知道只要有心隨時隨地都可以幫助人。」

(中時 )