雲林縣斗南鎮僑真國小學生指出，學校操場夜間非常昏暗，若能在操場和球場周邊裝設照明設備，晚上就可以和家人到學校一起運動。（周書聖攝）

雲林縣政府將於斗南鎮僑真、斗南、文安國小、東明國中4所學校增設照明設備，預估將花費121萬674元，後續電費由縣府支應

日前台南市發生馬國女大生遭歹徒擄殺事件，雲林縣議員蔡東富提高警覺，建議雲林縣政府於校園裝設安全照明，雲林縣府評估後預計花費120萬元，於斗南鎮4所學校增設照明設備，讓校園晚上成為明亮的安全運動場所，也解決治安死角問題。

雲林縣斗南鎮僑真國小學生指出，學校操場夜間非常陰暗都看不到，加上部分校舍也正在整修施工，晚上出入比較危險，如果操場和球場都能加裝照明設備，晚上就可以跟阿公一起來運動。

僑真國小學生帶著雲林縣長張麗善環繞校園，向張麗善建議照明設備應該裝在哪邊，初步規畫在僑真國小操場四周裝設照明燈座，預計花費60萬元。另外文安國小、斗南國小、東明國中3所學校也將裝設照明設備，4所學校將花費121萬674元，在夜間提供民眾安全的運動場域。

張麗善說，近日看到馬國女大生遭擄殺事件表示非常遺憾，只要縣內學校向教育處提出要求，縣府就會協助增設照明設備，也呼籲全體師生針對昏暗、偏遠地區、治安死角提高警覺，陌生人員、車輛進入校園一定要緊急通報，保護所有學生安全，做到滴水不漏。

議員蔡東富大力促成此次校園照明設備安裝政策，他表示，希望斗南鎮每所學校，都能成為民眾安全的運動場域，朝向宜居城市發展。

雲林縣政府教育處長邱孝文強調，照明設備安裝後，相關電費會由縣府來支應，未來教育處也規畫設置體育運動設施，方便民眾夜間就近使用。

(中時 )