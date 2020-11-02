線上旅遊及都會娛樂體驗預訂平台KLOOK宣布與文化部簽署合作意向書，結合文化部推動多年的社區營造力量及KLOOK平台與數位行銷資源，共同活化台灣累積多年的多元文化與歷史，期與年輕世代產生更多連結，賦予文化資產與時俱進新生命。

文化部推動社區營造及村落文化即將邁向第3個10年，孕育出許多融合當地自然生態、發展歷史、人文精彩等特色社區。今年文化部亦邀請12個代表社區參與2020 ITF台北國際旅展，面對面與參展民眾分享在地特色。

文化部與KLOOK攜手合作推動文化資產數位活化，初期將著重協助社區營造資源數位化，將老街商圈漫遊、文創手作DIY、文化生態探索等旅遊商品上架至KLOOK，社區也能免費使用KLOOK商用系統管理庫存金流、掌握旅客回饋。

KLOOK此次響應文化部、設立「社區小旅行」線上專區，參展民眾只要拿出手機掃碼，就能連結KLOOK平台頁面查詢旅行路線、資訊、價格優惠等細節，並可直接預訂小旅行及參觀日期，透過線上線下導購無縫串連，更有機會深度體驗台灣各地人文風景。

KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民表示，公司今年專注國旅發展，期待與文化部結盟成為長期深度合作夥伴，共同推動文化資產數位活化，除了社區營造和小旅行上線外，未來希望能進一步擴展至全台文博物館的門票電子化與數位推廣。

(時報資訊)