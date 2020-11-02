11月首個交易日，台積電(2330)上演大逆轉戲碼收高，外資也終結連六日賣超、轉買超29.1032億元，拉抬集中市場隨量縮甩尾收高44.97點。

美國大選在即、疫情急遽升溫，市場恐慌情緒指數居高不下，美股四大指數上周五全面收低，惟亞股今日受惠主要PMI指數大多走穩，呈現反彈走勢，台股集中市場盤初也在台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)、聯發科(2454)等權值指標股連袂上漲下開高，向12600關挺進，惟空軍持續緊咬，股王大立光開盤不久即率先中箭落馬，隨後台積電撐盤約25分鐘後也不支倒地，拖累聯發科等跟隨翻黑，獨留鴻海力撐大盤。

所幸面板、網通、航運、金融、塑膠等族群奮力抗空，加上權王台積電臨收急起直追，翻紅拉高收漲0.81%、為435.5元，推升集中市場指數同步甩尾翻紅收高44.97點，為12591.31點，總成交值縮減至1645.92億元。

11月首個交易日，外資終結連六日賣超、轉買超29.1032億元，投信賣超6.2555億元，自營商賣超24.8117億元，三大法人賣超1.96億元。上周五外資賣超222.12億元，投信賣超2.67億元，自營商賣超48.36億元，三大法人賣超273.16億元，惟在三大法人拋售持股的同時，八大公股行庫適時扛起穩定軍心的角色，連六日買超台股。統計10月，外資賣超143.21億元，投信賣超37.32億元，自營商賣超121.57億元，三大法人賣超302.10億元。

盤面上，通信網路族群今日由Q3績優生正文(4906)強攻漲停帶隊，友訊(2332)跟漲3.87%、中華電(2412)漲2.34%，百一(6152)、譁裕(3419)、智易(3596)、遠傳(4904)、合勤控(3704)等也紛紛收高，表現搶眼。封測大廠日月光投控(3711)展望樂觀，野村、小摩、匯豐、大和等四外資紛紛喊買，激勵今日股價最高衝上67.7元、一度飆近7%，終場收漲5.7%、為66.8元，噴出8.5萬張成交量，成為今日多頭主帥之一。景碩(3189)Q4營運動能看增，加上或有轉單契機，獲三大法人連兩日攜手買超，今日盤中股價最高來到74.5元，終場衝出4.1萬餘張大量，收高4.63%、為72.3元，帶動順德(2351)跟漲逾5%、矽力-KY(6415)跟漲4.5%，成為今日半導體族群多頭要角。

技術面，5日RSI為25.51，10日RSI為36.94；9日K值為24.91，9日D值為37.57。分析師表示，美國大選及歐美疫情沈澱過後，11月台股可望先蹲後高，預期指數區間12200～13000點，建議在恐慌情緒最高漲時逢低布局。此外，壽險資金目前握有高現金部位，而外資今年以來賣超台股7049億元，賣無可賣，預期壽險及外資均伺機切入。

(時報資訊)