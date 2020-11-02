立委林德福今（2日）上午邀集交通部、台北市捷運工程局、新北市捷運工程局等單位舉行地方座談會。（葉書宏攝）

立委林德福今（2日）上午邀集交通部、台北市捷運工程局、新北市捷運工程局等單位舉行地方座談會。（葉書宏攝）

立委林德福今（2日）上午邀集交通部、台北市捷運工程局、新北市捷運工程局等單位舉行地方座談會。（葉書宏攝）

立委林德福今（2日）上午邀集交通部、台北市捷運工程局、新北市捷運工程局等單位舉行地方座談會，進一步探討環狀線中和成功秀朗站延伸至公館站，與會民意代表、地方里長多表示支持。新北市捷運工程局長李政安指出，整體路網評估已於上月送至交通部審查。

林德福擔任立法院財政委員會召委，今（2日）上午安排「捷運路線–中和公館路廊」的規畫進度考察，邀集立委江永昌、林楚茵、市議員羅文崇、連斐璠、陳錦錠、金瑞龍、邱烽堯、副議長陳鴻源秘書謝夢林、地方里長及相關單位共同探討。

新北市捷運工程局指出，中和公館路廊建議行經秀朗橋站、成功路至捷運公館站，可與環狀線、新店線銜接轉乘，總長度約3.1公里，採全線地下化，另外，可與環狀線共用維修機廠，初估建設經費約250億元至300億元。

但由於該路線因成功路設有自來水幹管供給都會區用水，須配合捷運建設遷籍，捷運工程局指出，秀朗橋站預計設於成功南路地下，已預留200公尺連通道空間，與環狀線秀朗橋站連接。

李政安指出，整體路網評估已於上月22日送至交通部審查，待交通部核定路網報告後，辦理可行性研究，探討場站銜接與機廠共用機制。交通部常務次長祁文中表示，將於一周內把路網評估報告送至鐵道局審查。

林德福表示，該路線是雙和區民眾所期盼，從環狀線十四張站經過中和成功路的秀朗橋站、福和橋、永福橋，再銜接捷運公館站，讓永和、中和鄉親有更完善的大眾運輸路網，盼中央與新北合作，加速審議核定，提供民眾便捷大眾運輸。

(中時 )