疫情為工作及求學帶來新詮釋，居家辦公及遠距教學儼然成為新生活型態，同時衝擊消費習慣，線上銷售成為疫情下的未來趨勢。宏碁(2353)各地線上銷售搶眼，更長期在美國亞馬遜平台保持銷售佳績；在筆電領域前五名中囊括第一及第三名。同時，在美國亞馬遜平台前十名筆電排行中，宏碁以2台電競筆電機種為最高單價機種。桌機領域則是銷售第一，更拿下All-in-One電腦冠軍銷售，此外，亦在顯示器方面長期維持領先位置。

宏碁積極研發創新及頂級的產品，藉由銷售成績展現消費者對品牌的喜愛及肯定，旗下輕薄、電競筆電及顯示器產品組合多樣化，無論在尺寸、規格或外型上，皆能滿足消費者在娛樂或工作上的需求，獨家的散熱技術更能讓筆電保持穩定效能，近期更推出抗菌系列筆電，滿足消費者需求；此外，主打教育市場的Chromebook系列更是業界產品線最齊全的品牌之一，不僅站穩教育市場，更在商用市場嶄露頭角。

宏碁共同營運長黃資婷日前表示，今年營運順風，被追貨追得很辛苦。今年第三季宏碁電競營收年增70%，Chromebook營收年增94%，商用NB營收年增86%。宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠表示，目前印尼、日本和新加坡的政府學校標案大單持續看到明上半年，未來印尼和印度的成長動能仍然可期。

(時報資訊)