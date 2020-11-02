內政部鎖定新竹縣4個建案廣告涉及誇大不實 ，日前會同消保官靳邦忠進行聯合稽查，發現某建案代銷公司聲稱，有知名仲介業者未經同意以預約單（紅單）銷售建案，收取高達1800萬餘元訂購金，靳邦忠指此案影響層面極大，已通知仲介業者近日到案說明。

靳邦忠說，調查發現這4個建案誇大銷售率的情形確實嚴重，「秒殺案」和「漏夜排隊案」建商聲稱未推案，「預約額滿封盤案」銷售更是個位數，並且都辯稱是被同業「惡意中傷」，以造成消費者不來看房的目的。

靳邦忠指最奇怪的是「開買完銷案」，代銷公司否認授權某知名仲介公司銷售，媒體報導該仲介代銷100多戶，並收取訂購金1800多萬元，他詢問有沒有追究法律責任？現場主管回稱「這個要請示總公司！」

靳邦忠說，若建商不曾授權代銷，這家知名仲介公司將涉嫌詐欺，若是業者和仲介公司彼此知情，勾串影響房屋交易市場，就違反公平交易法第25條，公平法依規可處5萬到2500萬元罰金。

靳邦忠說，此案明確的是，仲介公司以預約單（紅單）向消費者收取訂購金，沒有使用內政部版「預售屋定型化契約應記載及不得記戴事項」給消費者審閱，明顯違反消保法第56條之1規定，將可按件處3萬到50萬元罰金。

靳邦忠指此案仲介公司代銷違規情況嚴重，有100多位消費者，訂購的房屋都要上千萬元，建商有無授權代銷？影響層面很大，已要求近日協同仲介公司到案說明。

(中時 )