台灣人壽長期關注並友善身心障礙者，致力於普惠金融，自2014年起即響應主管機關微型保險政策，陸續推出多張微型傷害團體保險商品，並於2018年9月領先業界推出首張專門針對中、輕度身心障礙者設計的終身醫療險保單「有愛無礙住院醫療終身健康保險」，為身心障礙者建構完善的醫療保障。

台灣人壽於2014年即與台灣彩券合作，為其全台電腦型公益彩券經銷商（其資格為身心障礙者、低收入戶單親、原住民）量身打造專案商品。現行提供主約「新彩富養老保險」及附約「新彩意傷害保險附約」，主約「新彩富」不僅提供身故保障，並且還有滿期金給付，兼具財務規劃功能；為提供更完整的保障，附約「新彩意」更提供『意外身故』與『重大燒燙傷』雙重保障，且不分性別、20歲至90歲均可納保，也不分身心障礙類別及程度，免體檢即可投保，充分體現公平待客原則，累計至目前為止投保人數佔電腦型公益彩券經銷商人數總額高達84％。

2015年起，更攜手公益彩券經銷商團體，合作推動微型保險，連續6年以捐贈保險費方式使身心障礙者、原住民或低收入單親家庭等弱勢對象透過投保「台灣人壽團體微型傷害保險」，可擁有基本壽險保障，截至今（2020）年，累積至目前為止已超過12.4萬人次納保。

台灣人壽針對特定中、輕度身心障礙者設計的終身醫療險保單「有愛無礙住院醫療終身健康保險」。保單具有五大特色，一、只要持有身心障礙證明或手冊，免體檢即可投保；二、無須與其他醫療日額合併累算；三、具有壽險與醫療雙重終身保障；四、醫療保障涵蓋住院與手術；五、住院日額保險金、特別病房保險金、住院前後門診醫療保險金、住院手術醫療保險金，以及門診手術醫療保險金等5項給付，總額最高可達投保單位日額2,000倍。不僅將提高個人醫療品質，另外保單的「身故保險金」亦提供保戶終身壽險保障。

台灣人壽表示，為打造最佳客戶體驗，已啟動多項以「客戶為中心」專案，並打造以客為尊的文化，將公平待客DNA植入在每位同仁心中。除了已建置金融友善服務專區與公平待客專區於官網，並落實包括身心障礙保戶的各項友善服務，包括從分公司的無障礙設施、臨櫃專人服務、來電預約、專人到府服務等，利於身障朋友投保；並且對於身障朋友的投保權益，如同一般保戶，同樣以職業類別及體況評估後決定是否可投保，服務其保障規劃的需要，建構完善的社會安全防護網。

(中時 )