中興電工瞄準政府2021年元旦起，開始實施用電大戶條款，至少一成必須使用大型儲能系統或購入綠電，市場大有可為，今（2）日與西門子數位工業簽署合作備忘錄，共同打造氫能及儲能的潔淨能源供電與儲電系統。中興電工董事長江義福表示，中興電與西門子雙方強強攜手合作，可以創造佳績。

中興電工董事長江義福非常看重這次與西門子數位工業簽署合作備忘錄，發展儲能系統技術，特定邀行政院副院長沈榮津、台電董事長楊偉甫及台大教授李鴻源等人與會。

沈榮津致詞表示，中興電工在江義福董事長帶領下，從原本生產冷凍空調及電錶轉型到生產GIS開關，中興電GIS日本技術合作母廠已停止生產，交由中興電工代工，也打入另一家日本電機大廠供應鏈。中興電也在台灣台南樹谷園區設廠，生產真空腔體交貨給美國應材。

沈榮津表示，總統蔡英文就任以來，2025年再生能源佔總發電量二成，推離岸風電，從水下基礎到風機工程的產業鏈都要建立起來，比韓國及日本超前部署，要打國際盃，西門子歌美颯也在台中港的風電專區設廠。台電有59MW電網儲能系統計畫，涵蓋台南永安、台中龍井及彰化彰濱進行示範。

沈榮津強調，中興電工配合政府能源轉型，與西門子技術合作，引進新技術，進行企業轉型升級。

楊偉甫指出，台電明年會推輔助服務系統，中興電與西門子合作，在能源轉型過程，一起達成政府節能目標。

江義福表示，政府2021年實施用電大戶條款，台灣用電5,000KW大戶超過3百家工業用電大戶，至少一成得使用大型儲能系統或是像台積電自行購入綠電，預估2025年AFC調頻服務有430MW、FRR輔助服務達300MW，商機大有可為。中興電與西門子這次簽署合作備忘錄，發展氫能與儲能的潔淨能源供供電與儲電系統，應用在台灣輔助服務與各產業用電大戶。西門子數位工業提供PCS（變流器），交由中興電工完成系統整合加上燃料電池，成為客製化的儲能系統，西門子數為工業全力協助中興電工培訓未來人才，分享最新技術、助力新能源產業領先技術及製程的發展。

西門子指出，西門子數位工業與中興電工雙方簽署合作備忘錄，中興電PGM燃料電池客製化的儲能系統與西門子SINAMICS驅動技術PCS能源轉換系統做結合，開發出多元能源整合為主且相對穩定安全的儲能解決方案。此技術整合符合電網規範，可依據不同的能源應用，達到靈活的能源轉換，能符合多元應用需求的「一站式」解決方案，以期提供台電或各產業用電大戶更安全穩定的儲能服務。

台灣西門子數位工業總經理席德塱致詞指出，西門子數位工業與中興電工簽訂合作備忘錄，西門子提供PCS變流器，協助中興電發展儲能技術。雙方合作開發以多元能源整合為主的儲電系統，將可應用在台電輔助服務，滿足產業用電大戶需求。西門子數位工業協助中興電工培訓未來人才，分享最新技術，力促新能源產業技術及製程發展。

(工商 )