前總統陳水扁與資深媒體人趙少康上演「世紀大和解」，10月31日趙少康到台南南芳果園探訪陳水扁，兩人對談近2個小時，會上趙少康也在社群媒體發布兩人的合照，許多網友看到，都感慨時間過得真快，更有網友大驚這兩人這然同台了！

今天的網路政論節目《鄉民來衝康》，趙少康罕見拜訪昔日的敵人陳水扁，兩人對談近2個小時，針對20幾項議題進行討論，談論現今國內外政治局勢，以及和扁朝執政的秘辛。陳水扁爆料，現任行政院長蘇貞昌過去曾2度要求，把時任行政院副院長的蔡英文換掉，理由是「歹逗陣」。

對此，批踢踢網友感慨時間過很快，「頗感慨」、「噗....真是世紀大新聞，悟空和達爾終於合體了」、「世界大和解，這畫面真美」、「都跟馬和解了，趙少康有差嗎」、「當年台北市長的選戰，真的是經典黨。外三劍客，新生公園造勢有10萬人」、「推！真的不錯看」。

趙少康過去曾以無黨籍的身分參選台北縣立委，一舉囊括23.5萬票，創造「趙少康旋風」，更得到了「政治金童」的美名，但在1994年卻在台北市長選舉中敗給陳水扁，就此退出政壇。

(中時新聞網)