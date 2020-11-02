海巡署艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」，規畫建造新一代的海上執法艦隊，其中35噸級巡防艇預計建造52艘，第6艘3587艇在10月29日完成驗收交船，今天（2日）下午航抵蘇澳，加入蘇澳海巡隊執勤陣容。

蘇澳海巡隊表示，新造35噸級巡防艇由中信造船公司設計建造，採用噴水推進器，具備船速快、吃水淺與操縱靈活等特性，最高航速可達45節（約83公里）、續航力達600浬，可延長滯海執勤時間。

另外特別強化消防滅火功能之高壓水砲，可由駕駛室遙控操作，噴水量每小時約為70公秉（70000公升）、最大射程超過60公尺，蘇澳海巡隊表示，用於執行海上救難任務時更能發揮優勢功能，為宜蘭近岸違規執法、海域搜救注入強心針，有助於提升海巡執勤強度與救生救難能量。

蘇澳海巡隊表示，台灣東北角一帶為海上遊憩活動熱點，近期更發生多起重大意外案件，3587艇加入後能更有效保護國人海上遊憩安全及海域治安維護。

(中時 )