台中市第五警分局四平派出所副所長蔡坤璋說，已請當事人來完成製作筆錄，也查出嫌犯並傳喚到案，查證屬實將依毀損罪偵辦。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

台中市廖姓夫婦10月底開車行經北屯區松竹路，途中遇1名男子衝到路中央擋車，廖男緊急剎車停住，但該男子不斷在車前叫囂，旁邊疑似友人甚至持物品，衝出來敲擊轎車的擋風玻璃，廖姓夫婦當時報警；但其家人昨日爆料指控警方「未開3聯單」質疑積極度，警方澄清，已約定當事人製作筆錄，會給3聯單。

廖姓夫婦家屬於《爆料公社》臉書社群中爆料指出，當天案發經過後，感覺警方「要處理不處理？」，表示未拿到3聯單。家屬認為，第1次遇到這種事情，抱怨怎麼沒有3聯單，感覺警方好像不太想要處理這個案件。

廖姓夫婦家屬指出，那天酒醉男子先衝出來擋在車前，後面還跑了3個男生出來，第2個、第3個直接持物品就開始打前方擋玻璃。她說，父母年紀大已經60多歲，哪受得了這樣驚嚇。

台中市第五警分局四平派出所澄清，當時因夜深，要2位長輩先回家休息，所以沒有請他們留下來做筆錄，但初步完成調查，已請當事人來完成製作筆錄，也查出嫌犯並傳喚到案，查證屬實將依毀損罪偵辦。

(中時 )