新北市消防局今（2日）下午2時許獲報，土城區大安路上的中油瓦斯加氣站，在更換瓦斯液壓器開關故障，導致瓦斯洩漏，目前已派56人前往現場灑水降溫。

警消指出，已撤離瓦斯加氣站內部員工，並封鎖大安路雙向300公尺，架設20車水線防護。

(中時 )