中油加氣站瓦斯洩漏 警消封閉土城大安路 15:332020/11/02 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 土城區大安路上的中油瓦斯加氣站出現瓦斯外洩，消防人員正在灑水降溫。（圖由新北市消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市消防局今（2日）下午2時許獲報，土城區大安路上的中油瓦斯加氣站，在更換瓦斯液壓器開關故障，導致瓦斯洩漏，目前已派56人前往現場灑水降溫。 警消指出，已撤離瓦斯加氣站內部員工，並封鎖大安路雙向300公尺，架設20車水線防護。 (中時 ) #瓦斯 #大安路 #加氣站 #中油 #警消 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市中山分局2員警向酒店業者收賄、喝花酒 遭約談搜索 18:012020/10/28 社會 秀朗橋站延伸公館站 路網評估已送交通部審查 15:282020/11/02 政治 台大研究生疑似酒醉犯案 警速破大安區機車縱火案 19:422020/10/29 社會 捷運站內突見女昏倒 警急救挽回一命畫面曝光 15:262020/11/02 社會 三重檳榔攤瓦斯桶爆炸 大火猛燒 7人送醫1人不治 08:362020/10/29 社會 大安濱海樂園遊客中心封閉翻修 明年4月完工 15:012020/11/02 生活 議員批警消通報救護系統破功 警察局：通報立即網路連線 15:282020/10/30 生活 G07桃園站擴大施工 上下車處調整 04:102020/10/31 地方新聞 怪男跳海疑自行上岸 警消岸邊尋人兩小時無果 13:222020/11/01 社會 黑煙猛竄！台南國安街傳民宅大火 急灌救中 10:062020/10/31 社會 社會熱門新聞 殺害馬籍女大生凶嫌前科曝 葉毓蘭：他有病！絕不會處死刑 - 社會 長榮女大生遭擄殺 遇害地前1小時畫面曝光 網看完暴怒 - 社會 冷血！性侵殺害長榮女大生 兇嫌看守所內竟「吃好睡好」 - 社會 彰化桶屍白骨 死者父：早有預感兒子已不在 - 社會 哪來的時間？殺害女大生梁育誌關臉書 網搜出去年巴哈22字PO文 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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