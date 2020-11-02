一名人妻近日在網路上透露，她7到9月每天都開冷氣11個小時，原本以為電費會破萬，沒想到收到帳單時，竟然只有753元，讓她跌破眼鏡，並在臉書上興奮發文「我不是業配文」。

網友透露每天開冷氣11小時，沒想到電費只有753元，讓她驚呆。(圖/截自臉書爆怨2公社)

中天新聞 係金耶！ 冷氣24小時不關 兩個月電費省8千

這名女子31日在臉書《爆怨2公社》指出，她從7月到9月整整3個月，都趁老公上班時偷開冷氣，而且開的時間很長，大概從早上9點半開到晚上8點半，每天都開將近11個小時，因此她每天都提心吊膽，帳單送來的時候該怎麼跟老公說。

原PO表示，結果帳單竟然只要753元，不知道是家裡的冷氣省電，還是有其他原因。原PO說，這台冷氣是老公趁她生產後去月子中心休息時，偷偷去三重家樂福買的，而且老公很摳很節儉，家裡一天用幾瓦幾度的電他都算好好的。

貼文一出，引起網友關注，紛紛回應「好誇張」、「哇！也太便宜，而且是夏天電費高峰期」、「冬天沒開冷氣也不會這個價錢」；有網友認為，變頻冷氣只要不開開關關，基本上都很省錢。原PO也再三強調「我不是業配文」，擔心了2個月的電費，總算可以放心了。

(中時新聞網)