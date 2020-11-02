新冠肺炎疫情雖然打亂2020年投資腳步，但卻推升良心投資大爆發，ESG一躍成為全球熱搜關鍵字，具有ESG元素的股債資產跟著大受青睞，今年來資金流入明顯出現大幅成長。

柏瑞投信2日表示，柏瑞投信於2020年1月率先在台灣推出境內首檔以「ESG因子+量化策略」的柏瑞ESG量化債券基金開啟了ESG債券主動管理的投資新風潮，並帶動其他同業陸續發行ESG相關產品。截至2020年9月30日該基金規模達新台幣200億元，為境內最大全球投資等級債券基金。

柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示，今年來新冠疫情、氣候異常加劇、示威罷工頻傳，但是從ESG投資如火如荼的發展情況來看，國際社會正透過ESG投資的具體行動，進一步下架或改變非ESG理念的企業，以達到改善地球環境的永續目標。

由於ESG在台灣仍屬新型態金融概念，且投資需求愈來愈高，為使投資人能一次掌握ESG概念資產，「柏瑞ESG量化多重資產基金」，透過全球市場布局，一次買齊ESG債券、股票等資產，該基金已獲證期局核准募集，總面額等值新台幣200億元整，由中國信託商業銀行擔任基金保管機構，並以新台幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價發行。

柏瑞ESG量化多重資產基金預定經理人江仲弘表示，在一般市況下，該基金將採用40％ESG投資級債、30％ESG高收益債、30％ESG股票，組成433黃金比例中性配置，並且以量化模組挑選投資級債、高收益債和股票標的，藉由股債互助互補的特性、廣納多重收益來源，參與股票長期增值機會，以期全面發揮資產配置及ESG投資優勢。

江仲弘指出，該基金投組預定的投資區域分布，以成熟國家為主、新興市場為輔，投資範圍含蓋投資等級債券、高收益債券、股票和基金受益憑證（含ETF），待基金成立後亦將隨市場情況靈活動態調整配置。

(工商 )