不畏今年以來飯店業受疫情重創，力麗集團的力麒建設董事長郭淑珍宣布旗下轉投資儷京企業啟動全新市場布局計劃，於日月潭伊達邵興建溫泉酒店，2日舉行由國際票券統籌主辦、兆豐票券及高雄銀行共同主辦20.4億元聯貸案簽約。

國際票券為國票金控旗下子公司，近年積極打入聯貸市場。國票金控董事長暨國際票券董事長魏啟林表示，因應今年新冠肺炎疫情，國際票券為配合政府政策，積極協助國內企業取得營運所需資金，善盡金融機構應盡的社會責任。

國際票券總經理邱彥郎指出，這次國際票券統籌主辦日月潭力麗溫泉酒店興建所需資金的聯貸案，並與共同主辦行兆豐票券及高雄銀行合作，順利完成本案籌組，未來也會積極參與各項聯貸案籌組，以提供更多元融資管道，協助國內產業發展。

國際票券說明，日月潭力麗溫泉酒店規劃12層地上建築物及3層地下室，基地面積為1,686坪，總樓地板面積為9,770坪，預計有197間客房、中式餐廳、全日餐廳、大廳酒吧及健身房游泳池、兒童遊戲室等休閒設施及可容納近400人的宴會廳空間，預計將成為日月潭飯店量體最大的飯店。

國際票券強調，日月潭為國際知名景點，每年觀光客高達400～600萬人，力麗酒店基地位於日月潭依達邵，鄰近商業街及依達邵碼頭機能完善，並已申請通過觀光局的觀光旅館籌設許可，將成為具競爭力的國際酒店。

(工商 )