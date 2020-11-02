最短命部會 傳科技部將被裁撤？ 15:442020/11/02 工商 數位編輯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 市場傳科技部將裁撤？行政院長蘇貞昌表示，有結果會公布。(圖/本報資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在2014年才成立的科技部，據市場消息傳聞，在政院推動組織大改造下，未來將回復為國科會，該案據傳已醞釀一段時間，若有結果，將送請立法院同意。 據中廣新聞報導，外傳科技部將遭裁撤命運，目前並未被行政院長蘇貞昌証實，蘇揆只強調，行政院組織改造已歷經滿長一段時間，在立法院同意後已部分完成，部分還未完成。而科技部是否被裁撤，有結果的話，將會依法公布。 外傳科技部的業務未來將被國科會接手？如果結果屬實，科技部將係各部會中，成立時間最短命的部會機構。 (工商 ) #科技部 #裁撤 #部會 #將被 #行政院長蘇貞昌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 食安、治安會報都沒開 韓國瑜反被罵爆？宅神氣炸嗆一句 16:432020/11/02 政治 吃萊豬沒事？專家打臉：美國人要出事了 13:092020/11/02 政治 苗栗26年未刪預算將被打破？議會國民黨團擬刪不恰當預算 16:342020/11/02 政治 今晚起連雨3天！閃電颱風路徑出爐 周四五影響台灣 07:572020/11/02 生活 能源政策面面觀》綠能躁進 多花人民9000億 04:102020/11/02 生活新聞 不排除第二波懲處 馬國女大生命案 蘇貞昌：會再究責 10:452020/11/02 政治 相揪來參觀 全國技能競賽成果展新莊揭幕 14:342020/11/02 財經 蔡英文「歹逗陣」 蘇貞昌2度要求換掉 阿扁爆暗黑內幕 14:172020/11/02 政治 內部稽核疫後啟航 培育新韌性 04:102020/11/02 產業．科技 證券金融改革 中央部會動起來 04:102020/11/02 焦點新聞 財經熱門新聞 大選後美股會崩？專家爆散戶砍光 恐犯下大錯 - 財經 川普拚連任不只為美國 竟有260億鉅債未來4年到期 - 財經 華為最艱難時刻 任正非曝要找這種「兵力」才能打贏 - 要聞 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 生技股王爭霸 本周掀牌 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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