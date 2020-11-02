在2014年才成立的科技部，據市場消息傳聞，在政院推動組織大改造下，未來將回復為國科會，該案據傳已醞釀一段時間，若有結果，將送請立法院同意。

據中廣新聞報導，外傳科技部將遭裁撤命運，目前並未被行政院長蘇貞昌証實，蘇揆只強調，行政院組織改造已歷經滿長一段時間，在立法院同意後已部分完成，部分還未完成。而科技部是否被裁撤，有結果的話，將會依法公布。

外傳科技部的業務未來將被國科會接手？如果結果屬實，科技部將係各部會中，成立時間最短命的部會機構。

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