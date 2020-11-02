大家庭也太多！北市民政局統計，北市同一個門牌的住址中，設籍8名人口以上共4萬1162戶，3年來清查4000件，發現356戶並沒有實際居住，其中就有1戶7、8坪的家，設籍達20人，令議員直呼離譜。民政局指出，大多因學區、節稅、選舉或社會福利而設籍，屢勸不聽將罰3000元，有人檢舉則罰9000元。

民政局指出，同一門牌設籍8人以上最多的行政區是大安區，達5347戶，最多的里則是內湖區五分里，竟有414戶。議員王浩指出，學區與選舉是真正的核心問題，像是大同區相對人少，但遷徙人數特多，民眾為讀明星學校而設籍，雖要求民眾老老實實地去登記，但學區關係，民政局做到死也沒用，教育局必須從源頭管理。

王浩表示，後年就要選舉，轉戶籍的人口一定也會飆升，民眾會在法令4個月前遷徙，像是有戶經營小吃店的住家才7、8坪，因當時有里長選舉，4個月內設籍人口高達20人，其中8人沒血緣關係。

「實在太離譜！」議員李慶元痛批，北市總人口260萬，4萬多個地址內共達30多萬人，虛設戶籍一大堆。議員李傅中武則說，北市是虛報戶口的莊家，他也有遇過一個門牌達12名「寄居」人口。

教育局回應，國小入學除需設籍學區，還要有房屋權狀、租賃契約證明，國中則更嚴格，必須是北市國小畢業，往後會加強宣導。民政局戶籍行政科長張貴華說明，遷徙雖是人民自由，但仍會針對一個門牌8人以上清查，警局查1次、戶所查第2次，若都找不到人就發公文要求到戶所說明，否則撤銷戶籍。

張貴華說，沒理由又不遷走會罰3000元，遭人檢舉罰9000元，但有親屬關係、三代同堂則不限8人，3年來已罰50件共15萬元。

(中時 )