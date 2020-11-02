全球疫情進入長期抗戰，中央流行疫情指揮中心研擬開放「經濟泡泡」，經濟部長王美花表示，會以人數少、範圍小和相關必要性進行評估，此外，居家檢疫的天數也會少於14天。

經濟部長王美花今赴立法院經濟委員會報告非營業特種基金110年度預算編列情形，有鑑於新冠肺炎衝擊全球，導致各國間貿易經濟活動銳減，為降低疫情對整體經濟的衝擊，中央流行疫情指揮中心研擬開放「經濟泡泡」，即針對商務經貿人士來台條件放寬，王美花表示，「經濟泡泡」會以人數少、範圍小和相關必要性進行評估，另外，居家檢疫的天數也會少於14天。

王美花表示，由於許多產業都有投資需求，但每次出國後，回台都必須經歷14天的居家檢疫，恐對產業發展和投資造成延遲，故經濟部方面已經給予中央疫情指揮中心建議，希望可以以人數少、範圍小和相關必要性進行評估，另外，還有主管機關能否落實管控，只是王美花也強調，居家檢疫是一定要進行，只是天數會少於14天。

(時報資訊)