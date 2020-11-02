受原油價格下跌影響，加上據消息人士指出，來自歐洲及美國約3000-3500公噸的乙烯船貨預計在12月到達，因此在供應過剩的情況下，多數下游業者觀望價格回落，使得採購意願降低，進而導致亞洲乙烯市場出現疲軟。

最新報價，遠東區CFR報744-746美元/公噸，較上周報價809-811美元/公噸，下跌8%。(商品行情網)

(時報資訊)