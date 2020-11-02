《商情》供應過剩 亞洲乙烯市場下跌8％ 15:402020/11/02 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受原油價格下跌影響，加上據消息人士指出，來自歐洲及美國約3000-3500公噸的乙烯船貨預計在12月到達，因此在供應過剩的情況下，多數下游業者觀望價格回落，使得採購意願降低，進而導致亞洲乙烯市場出現疲軟。 最新報價，遠東區CFR報744-746美元/公噸，較上周報價809-811美元/公噸，下跌8%。(商品行情網) (時報資訊) #公噸 #乙烯 #供應 #過剩 #亞洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 受到歐洲封城打擊 周一國際油價重挫逾3％ 13:482020/11/02 財經 《商情》觀望氣氛濃 打壓LME期鎳跌逾2.4％ 10:002020/11/02 財經 10月PMI、NMI續雙擴張 看法轉趨保守 11:092020/11/02 財經 《商情》豆油走弱 拖累馬來西亞棕櫚油跌 10:002020/11/02 財經 《紡纖股》信用交易成數調整 冠星-KY突圍衝漲停 10:002020/11/02 財經 《半導體》外資齊聲看讚 日月光投控登近3月高點 11:082020/11/02 財經 2000～2020年波動度僅3.42％ 美複合債券抗震 真實力 04:102020/11/02 投資理財 《商情》賣壓沈重 亞洲天然橡膠全挫 10:172020/11/02 財經 國光十月營收再登頂 前十月營收超越去年 12:252020/11/02 財經 民眾籲公共運輸設置「純素飲食區」 交通部：協助設立 14:512020/11/02 財經 財經熱門新聞 大選後美股會崩？專家爆散戶砍光 恐犯下大錯 - 財經 川普拚連任不只為美國 竟有260億鉅債未來4年到期 - 財經 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 大同董事長換人當 董事會拍板林文淵接任 - 財經 - 中央社 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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