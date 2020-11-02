瑞安航空(Ryanair)周一報出數十年來首次在夏季季度出現虧損，並表示，歐洲新一波的擴大管制措施，冬季將進一步下調營運能量。
歐洲最大廉航，來自愛爾蘭的瑞安航空指出，新冠疫情已經讓截至9月30日的該財年首六個月，其載客數下滑八成，該期間通常是公司最賺錢的期間。
同一期間內公司則出現了1.97億歐元(約1.78億美元)的虧損，對比上一財年的上半年，瑞安獲利11.5億歐元，而先前公司調查分析師預測為虧損2.44億歐元。
瑞安執行長歐萊利(Michael O'Leary)形容今年冬季為「報銷」，並拒絕為截至明年三月底的財年提出財測，僅表示下半年虧損將比上半年嚴重。
瑞安重申本財年載客數為3800萬人次，對比於上一財年為1.49億人次；並指出，如果歐盟繼續錯誤管理航空旅遊，並施加更多位協調的旅遊限制，載客數將進一步下滑。
瑞安擁有歐洲航空業最佳的資產負債表現，表示至九月底手頭現金仍有45億歐元，以及價值約70億歐元的飛機；在7~9月的季度中，波音償還了2.5億歐元，亦支撐了公司現金表現。
瑞安航空指出，尚未與波音完成關於737 MAX客機延遲18個月交貨的賠償，僅希望在明年夏天前獲得首30架MAX客機。
該航空公司在過去30年僅在2009年出現一次年度虧損，該財年夏天上出現小幅獲利。
(時報資訊)
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