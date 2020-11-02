速食店麥當勞的玉米濃湯是店內長賣商品之一，日前有位網友趁著優惠活動到麥當勞買玉米濃湯，用就口杯喝不到幾口就沒湯了，讓她覺得奇怪而打開杯蓋，竟意外看到玉米粒堆得像小山一樣多到傻眼，驚呼「這算是另類的小確幸嗎！」連網友都直呼超幸運。
原PO在《Dcard》說道，她習慣用就口杯的小孔喝玉米濃湯，「小口小口喝可以讓我滿足久一點，，不然太快喝完感覺很空虛」，最後再一口吃掉玉米粒，但這杯玉米濃湯的玉米量真的嚇到她，比平常的玉米量多了好幾十倍，連湯都喝沒幾口。有擔任過店員網友表示，應該是鍋底才那麼多玉米，「通常我們在舀湯的時候會先攪拌均勻再舀，妳的可能剛好湯快沒了」。
對此，網友們紛紛留言：「超羨慕的，難怪我的都沒玉米」、「難道是傳說中加到爆的店員」、「妳一定很正，要是我去可能剩半杯完全無顆粒」、「附上我今天的小杯玉米湯，而且我是先喝湯的那種，今天真的是少到爆炸，你好幸運」。
文章來源：dcard
(中時新聞網)
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