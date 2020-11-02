女星王思佳外型冷豔性感，個性也嗆辣大膽，出道20年來幾乎嘗試過所有類型的演藝工作，近年則多接綜藝節目通告，展現真性情與獨特幽默感，頗受到觀眾喜愛，而向來給人開朗堅強感覺的她，最近在節目上吐露其實有過一段相當陰鬱的時期，當時連著3天拍戲不停歇，她卻在休息時出現異狀，嚇得立即放掉一切，花2年時間才走出困境。

今年8月滿38歲的王思佳，2016年嫁做人妻，婚後沒放棄演藝事業，甚至成了「帶貨女王」，看起來很樂於工作，但她最近卻在《醫師好辣》節目中吐露心聲，表示當時接戲，最忙時甚至同時軋三部戲，最忙的時候3天3夜沒能睡覺，身體還撐著，但精神上卻已經不知不覺崩塌。

王思佳回憶當時，表示極度疲累到失去知覺，當時有一幕是在大太陽底下拍攝，她只知道人在現場，但根本不知道自己說了什麼東西，而明明如此疲勞，收工回家後卻睡不著，狀況慢慢變糟，那陣子整個身體很浮腫，光是走路都想吐，樂天的她，甚至察覺自己陷入某種憂鬱之中。

突然有一天，王思佳進攝影棚，坐在鏡子前突然掉下眼淚，從生理到心理感覺到讓自己太過疲累，但哭了之後第一個念頭卻是：「等一下又要補妝，大家又要等我了」，這種日子不斷反覆，王思佳才警覺不可再如此下去，毅然放掉一切，足足花了2年調整，才讓自己恢復健康的模樣，坦言「以後不敢再這樣了！」。

(中時新聞網)