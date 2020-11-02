NBA YoungBoy臉書

43歲的傳奇拳王梅威瑟(Floyd Mayweather)快要升格當爺爺了，他20歲的寶貝女兒Iyanna(通稱Yaya)的第一胎即將出生。孩子的爸爸是饒舌歌手NBA YoungBoy，兩人2019年開始交往，半年前還鬧出傷人案件。

今年4月時，Iyanna在NBA YoungBoy的家裡遇到情敵Jacobs，喝令她滾出去但是失敗，兩人在廚房動手，Iyanna持雙刀將Jacobs刺倒在地。那場爭風吃醋應該是Iyanna贏了，她和NBA YoungBoy一直走到今天。梅威瑟說：「只要我女兒高興，我就高興了。」

NBA YoungBoy今年才21歲，至少有5個小孩了。他是個中輟生但才華橫溢，7歲就懂得寫歌，少年時期一度靠著搶劫偷盜來養活自己，數次進出監獄。成名後仍在大街上與人交火，他的保鑣還殺害了對方。兩年前他發現其中一個兒子不是自己的，不過他覺得無所謂，反正他有的是錢來養小孩，他在臉書貼出手持一疊鈔票與兒子的合照。(NBA是Never Broke Again的縮寫)

即使NBA YoungBoy是個麻煩人物，梅威瑟也不介意，「我覺得他就是個孩子，我無法對他那樣的人發脾氣。」他告訴女兒說：「在別人家裡要放尊重一點，在家裡發生的事也不要傳到給全世界知道。」

(中時新聞網)