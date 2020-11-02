美國大選進入倒數階段，現任總統川普和民主黨總統候選人拜登都在進行最後衝刺，而4年前川普跌破眾人眼鏡入主白宮，「隱藏選民」被認為是勝選關鍵，今年大選能否再造奇蹟更是外界關注焦點。而律師、國民黨考紀會主委葉慶元今(2日)在臉書辦網路投票，寫下五種美國大選結果，不少網友也紛紛表態，截至15時30分止已有超過200人給答案。

葉慶元在臉書寫下，「看到前文建會主委、現任雲朗觀光集團總經理的盛治仁，在臉書上針對美國大選在辦網路投票，覺得有趣，決定也來玩一下。」於是他寫下以下是美國總統大選五種可能的結果，分別是拜登大贏(請選「加油／care」)、拜登小贏(請選「大笑／haha」)、膠著，進入司法訴訟(請選「驚訝／wow」)、川普小贏(請選「哭泣／sad」)、川普大贏(請選「怒／angry」)。

而貼文一曝光後，也引發網友紛紛表態自己想法，其中截至15時30分止獲得最多票的是「拜登小贏」，有89名網友都認為這會是大選結果，其次是有46名網友認為「拜登大贏」，而認為川普會大贏的僅有5名網友。

另外，還有網友則是留言寫下，「但是上位者壓錯寶了」、「膠著。當天開票，川普贏，等開通訊票，拜登贏。大法官出場...陳文茜背書的。me too」。

(中時新聞網)