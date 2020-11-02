涉嫌殺害長榮大學馬來西亞鍾姓女大生的凶嫌梁育誌，事件一出後，警方迅速於6小時將他落網，上月31日凌晨收押高雄看守所，編號為0393，而他的臉書等各資也被網友肉搜，樣貌也瞬間曝光，不過，有一名網友表示，這起事件讓他相當困擾，事由只因朋友傳了一張照片，而這張照片讓網友看了都笑翻留言：「你不是收押了嗎？」

原PO上月31於PTT論壇以「我不是殺人犯啊」為開頭，他表示朋友昨天傳了一張新聞照片給他，指出他「跟兇手長得很像」。只見他的個人自拍照，一樣身穿連帽外套、戴眼鏡，臉型也有幾分相似，但這令他憤怒地說道：「一點都不像好嗎！」並要網友替他評評理。

原PO曬出自己的自拍照與凶嫌對比，但不少網友卻認為根本同一人。（圖／翻攝自PTT）

網友對比兩張照片之後，紛紛留言「根本一模一樣笑死」、「一摸一樣」、「連眉毛的角度都一樣……」、「同一個吧」、「口罩戴好，不然被人誤認」、「87%像」；甚至也有網友調侃原PO「好啦，你的眉毛濃一些」。

更有網友直接對原PO搞笑說道「你不是收押了嗎？手機誰給你的」、「這逃獄的速度有點快，手法頗老練的樣子」、「還敢PO文啊 膽子還挺大的」、「我覺得我可能有臉盲症」、「警察叔叔，就是這個人」、「拍照手法相同還想裝啊」，想必廣大網友的回應，定讓原PO相當無奈。

(中時新聞網)