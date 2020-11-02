新北市樹林區年近9旬楊姓老翁罹患輕微失智症，今凌晨2時楊翁睡到一半突然醒來，沒看見愛犬，獨自外出尋找，一路從新北找到桃園龜山，迴龍派出所巡邏員警發現帶回，聯絡上老翁女兒時，家人都不知道老翁外出，且愛犬在家呼呼大睡根本沒跑出門，警方呼籲為失智家屬配掛防走失手鍊或衣服繡上姓名連絡方式，讓熱心民眾或員警發現時可以迅速通知家屬。

龜山警分局迴龍派出所員警辛章學、范義誠、粘凊紋，今日凌晨2時許巡邏經過龜山區萬壽路一段，發現一名老翁身穿深夜衣服走在馬路上，險象環生，上前關懷詢問，老翁雞同鴨講無法完整表達，員警拼湊隻字片語，研判應該是迷路，先將老翁帶回派出所休息再慢慢查證身分。

員警在派出所遞上熱茶、餅乾果腹，透過慢慢詢問及人臉辨識系統，查出是90歲楊姓老翁，聯繫家屬，等待期間繼續和老翁話家常，楊姓老翁稱愛犬跑出門，才出門找狗，還稱家人住在中和區等。

楊翁女兒暗夜匆匆趕抵派出所，稱根本不知道父親跑出門，且愛犬好端端在家呼呼大睡，家人是住在新北市樹林區、不是永和區，看見父親無受傷總算放心，頻頻向警方表示感謝。迴龍派出所所長簡國郡呼籲，家中長者若有類似情形，請配掛防走失手鍊或衣服繡上姓名連絡方式，讓熱心民眾或員警發現時可以迅速通知家屬。

(中時 )