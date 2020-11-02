JKF女郎珍琳外型火辣艷麗，不僅擁有百萬粉絲追蹤，更是連千毅直播的「班底女郎」，昨天(1日)突然在臉書發文求救，表示與前直播公司老闆爆發口角衝突，對方竟將她拖下車施暴，不過當時老闆友人也是前市民代表，卻冷眼旁觀整個過程，還好有路人出手相救，否則後果不堪設想。

珍琳表示因為合約問題，和前直播公司老闆在車上爆發口角，接著對方竟將她拖下車重摔在地，這時她拿出手機錄影存證求自保，沒想到對方再次將她推倒痛毆，還好有一名見義勇為的民眾出手相救，否則後果難以想像，但在車上其實還有曾為前市民代表的友人，但整個衝突過程都冷眼旁觀，事後也沒有任何慰問，對比臉書粉專上打著「為鄉民心聲跑腿、替鄉民權益打拼」的口號，看起來格外諷刺。

珍琳臉書全文。（圖／珍琳臉書）

不過到警局作筆錄時，員警詢問是否要對對方提傷害告訴時，珍琳原先一口拒絕，主要是害怕對方又會對她做出傷害行為，甚至用人脈壓下此事，才決定不打算提告，希望和解就好，沒想到卻接到派出所電話，原來是對方反過來提出傷害告訴，讓她無奈表示毫髮無損的施暴者，為何會反過來對受暴者提出告訴？因此才決定勇敢站出來公開此事，希望藉由網友的力量幫忙。

最後她也感謝當時在路邊拔刀相助的民眾，及盡忠職守的巡邏員警即時出現保護，還有派出所所長不斷關切狀況，讓她強調比起袖手旁觀的市民代表，這些人更值得欽佩，也呼籲所有人要勇於拒絕暴力和惡勢力，才是維護社會正義最重要的來源。

(中時新聞網)