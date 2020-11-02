台南馬籍女大生命案驚動全國，刑事局日前緊急發函全國各警察局加強校園安全訪視檢測，在此同時，苗栗縣警局長翁群能也從上周5就指示少年隊及各分局，加強校內安全訪視連繫，並全面檢測校外安全顧慮場所，以確實維護校園內外安全。

上個29日馬籍女大生驚傳在台南遇害後，刑事局於31日緊急以電話通報全國各警察機關，全面加強各級校園安全訪視檢測。在此同時，苗栗縣警局局長翁群能也立即指示少年隊及各分局，加強校園安全環境檢測評估，並與校方主動連繫宣導校內外安全維護。

苗栗縣警局全面啟動校園安全環境檢測評估，包括國小在內。（謝明俊攝）

苗栗縣警局少年隊長丁世嚴表示，警方在每個學期開學後的第一個月，就會派員赴各學校執行安全檢測評估，今年的安全評估作業已經在9月間完成，但因應馬籍女大生遭遇不幸事件，警方緊急加強安全評測。

苗栗縣內共有163所各級學校，其中大專院校共有3所，包括後龍仁德醫專、造橋育達科大及苗栗市聯合科大等，雖然大專院校並不包含在警方校園全安環境檢測評估業務範圍內，但此次因應台南女大生事件，也將3所大專院校列入評測名單。

翁群能並特別指示，訪視人員除了與學校負責人員連繫，加強向師生宣導維安注意事項外，對於學校周邊環境是否有安全顧慮，如偏僻暗巷，或是夜間照明不足路段，都應全面檢討列冊提報給縣府業管局處或是鄉鎮市公所改善。

苗栗縣警局這次校園安全環境檢測評估，將涵蓋國中小學校，並將依序全面完成檢測工作。

(中時 )