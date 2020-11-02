財政部國庫署自1940年成立至今屆滿八十周年，為了讓民眾瞭解國庫署業務，並彰顯檔案保存價值，財政部在2020年11月至12月間將舉辦三場次「國庫史鏡 鑑往知來」檔案展。

財政部國庫署表示，第一場次從11月2日開始至11月18日在財政部財政大樓1、2樓展出；第二場次從11月23日起至12月4日與台灣銀行聯合舉辦，在台灣銀行文物館展出；第3場次從12月14日起至12月25日於台北市南海路1號國庫署仰德大樓1樓展覽室及支付營業廳有「國庫支付 璀璨五十」特展。

早期國庫署以庫政管理為主，隨著時間遞移，陸續承接地方財政、公共債務、菸酒管理、公益彩券、股權管理及國庫支付等業務，龐雜多元，經緯萬端，因此留下很多珍貴檔案史物。

國庫署指出，本次檔案展是以國庫署沿革史為時間軸，串聯八十年間興辦的重要國家財政發展紀事，經精挑細選具歷史意義的舊檔案、老照片與文物展示十大業務主題，有攸關國家重大財政政策，也有貼近民生事項，蘊藏豐富史實，各具特色，讓民眾可以跟隨檔案留下的歷史軌跡，對國庫署多元化業務的發展故事有更多認識，進而申請檔案應用，再創檔案價值。

(工商 )