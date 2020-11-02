迎戰疫情，飯店業轉守為攻，晶華董事會今日通過，將與富邦人壽簽訂租賃契約，於台北市北投區開發晶泉丰旅溫泉旅館案，這是繼礁溪晶泉丰旅，晶華旗下第二個晶泉丰旅據點，預計規劃126間客房與湯屋及2間餐廳，提供優質環境、卓越的餐飲服務，預計於2024年第二季開始營運，全面搶攻國旅市場。

晶華今日召開董事會，通過2020年第3季(7-9月)合併財務報表，第3季(7-9月)合併總營業收入為新台幣14.93億元，稅後淨利為新台幣2.24億元。主要係因受到新冠疫情的影響、邊境管制，台北晶華酒店無國際境外旅客，客房營業收入比去年同期減少新台幣1.37億元 (-56.36％)。惟晶泉丰旅、台南晶英酒店、太魯閣晶英酒店及達美樂，營收及淨利皆提高，另認列政府的紓困補助款新台幣0.26億元。

晶華表示，雖然因受到疫情衝擊，營收表現不若以往，但晶華國際酒店集團的業績表現在全台觀光業界依舊保持領先地位。延續暑期訂房盛況，集團的營運重點依舊全力鎖定城市度假商機，台北晶華酒店更推出多款住房優惠專案，以滿足多元化的消費族群。除了於週五至週日持續推出在市場上佳評如潮的「郵輪式度假體驗」週末親子航程之外，日前推出的AI漢方諮詢以及瑜珈大師登船活動，更是將城市度假結合養生保健，深化旅行的目地與意義。

甫熱鬧落幕的2020年台北國際旅展，受惠於國旅大爆發、消費者買氣熱絡，晶華展場攤位排隊人龍綿延一公里以上，銷售業績比起去年成長將近30％，更創下歷年來新高，晶華強調，期望透過為各領域客層量身打造的多元住房優惠，為第四季以及2021年的住房率增溫。

(中時 )