中央流行疫情指揮中心今天公佈5例境外移入確診者，分別是從印度、印尼及菲律賓入境，其中有2人是經過14天居家檢疫，於自費採檢後才發現感染新冠肺炎，對此發言人莊人祥解釋，可能這兩人感染較久，又在居家檢疫期間待了14天，本來就容易出現陰陰陽陽的狀況，因此有時候會驗不出來，但應該都不容易傳染。

指揮中心今公佈的5例確診者中，包含案560與案562都是來台入境後無症狀，經過居家檢疫期間於自費採檢才確診，若連同昨天確診的案558，2天內就已有3名移工是在入境驗不出，經過居家檢疫期間後才自費抓出病毒，莊人祥解釋，可能這些個案都是感染較久的病例，因此所驗到的應該都是殘留在體內的病毒屍體，需要多驗幾次才驗得出來，並不容易傳染。

目前指揮中心對於移工入境的防疫政策，採取社福類移工需集中檢疫，但因近期印尼疫情嚴峻，擴大為從印尼入境的移工都需入住集中檢疫所，並於檢疫期滿前採檢確認陰性後才可與社會接觸。

除印尼外，指揮中心對於自菲律賓入境的旅客，也規定要入住集中檢疫所，莊人祥說，雖然我國並未規定移工入境需檢附三天內的陰性證明，但大約仍有七成的印尼籍移工入境時會檢附陰性證明，指揮中心統計，目前確診的外籍移工中，印尼籍共佔11位，其中有4人具檢驗陰性證明；菲律賓籍則有20位，當中有5位持陰性報告。

今天確診的名單中，另有一位案563，曾與昨天確診的案558在檢疫期滿後，一同搭車做自費採檢，案558在14日入境後就出現流鼻水症狀，卻未向指揮中心回報，根據最新的調查發現，案558是在入住旅館後於室內開空調才開始流鼻水，因當初未想太多才自行服藥緩解，莊人祥指出，目前仍由衛生局進行調查，釐清未妥善回報病症的權責歸屬當中。

(中時 )