近三年每年在台中市醫療院所，生產的未成年孕母人數皆超過300人，但在社會局未成年小爸媽通報數，卻都僅有百餘人。市議員鄭功進2日為兒少權益請命，建議應早日催生跨局處整合平台，減少黑數問題；衛生局長曾梓展強調，將與社會局共同研議相關整合平台系統的可行性。

市議員鄭功進今天巧扮成婦產科醫師，為每年台中市將近3000位未成年孕母的特殊境遇請命。他說根據社會局及衛生局通報數字顯示，每年都有將近六成的未成年孕母，並未被納入社會局的社會安全網絡資源，更不用提，數以倍計逕自墮胎的黑數，更是三不管地帶。

鄭功進指出，這些小爸爸、小媽媽，自己就是應被照護者，很難期待他們可以扮演好照護者的腳色，更何況還有後續衍生的經濟及就學等各種問體，政府若不早日伸出援手，恐怕會造成更多的治安問題。

鄭功進說，上個月他接獲婦產科醫師陳情，開業超過20年的基層診所，竟遭台中市家庭暴力及性侵害防治中心來函，直指醫師未依法於時限內進行通報，並將裁處3萬元的罰緩；這莫須有罪名，衛生局從未告知，經調查才知道，原來台中市政府衛生局竟只以一紙公文，通知台中市的醫師公會及大醫院。

鄭功進表示，全市還有高達91家婦產科基層診所，仍有不少醫師，根本還不知道兒少權益保障法需要通報這回事，建議市府衛生局，應比照各大便利商店，禁止吸菸的宣導強度，知會基層診所，避免未成年兒少的權益被犧牲，也應早日催生跨局處的整合平台，減少黑數問題。

衛生局長曾梓展強調，會後將全面發文給基層診所，針對未成年孕母辦理人工流產業務，告知兒少權益保障法的相關通報規定，也會與社會局共同研議相關整合平台系統的可行性。

(中時 )