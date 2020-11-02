馬國女大生父母赴高雄棄屍地招魂 母一路哭泣 16:042020/11/02 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 馬來西亞籍鍾姓女大生日前遭人性侵與殺害，其父母親12日到阿蓮區大崗山招魂，兩人相當哀傷，不發一語，死者的母親哭倒在丈夫懷裡。（林瑞益攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞籍鍾姓女大生日前遭人性侵與殺害，其父母親（左）12日到阿蓮區大崗山招魂，兩人相當哀傷，不發一語。（林瑞益攝） 馬來西亞籍鍾姓女大生日前遭人性侵與殺害，棄屍在阿蓮區大崗山，其父母親下午在警方的陪同下，到阿蓮區大崗山棄屍地點招魂。死者的母親全程不時哭泣，不發一語，死者的父親不停地安慰她。 女大生就讀的大學也派人到場致意。警方從上午起就陸續派出警力維安，招魂儀式簡短順利，場面哀戚。 死者的友人陳姓男子也到場，希望提供死者在暑期參與活動的照片給家屬。陳姓男子說，死者生前很開朗，很融入團體生活，在營隊時，鍾姓女大生很融入團體，也曾經與陳男分享對台灣的感覺，說喜歡台灣的人文環境。 (中時 ) #招魂 #性侵 #殺害 #女大生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬國女生雙親抵台 夜奔高雄認屍 04:102020/11/02 社會新聞 見長榮女大生遭擄殺心碎 名醫怒嗆廢死：沒什麼好爭辯 10:332020/11/02 生活 基隆警助無名屍正名 家屬誤認詐騙 04:102020/11/02 地方新聞 馬國女大生遇害 家屬預計下午進行招魂儀式 12:532020/11/02 社會 馬國女大生遭殺 父母強打精神出門招魂 一路沉默 15:072020/11/02 社會 不讓她白犧牲 遇害日訂為校安日 04:102020/11/02 社會新聞 長榮女大生遭擄殺 遇害地前1小時畫面曝光 網看完暴怒 10:592020/11/02 社會 被殺馬國女大生來台就讀因「台灣很安全」 黃明志嗆：殺人犯也很安全 10:282020/11/02 娛樂 「一條人命照亮的路」同校女發文諷真相 學生喊灌爆市長信箱 09:482020/11/02 生活 國際學生宿舍嚴重不足 04:102020/11/02 時論廣場 社會熱門新聞 殺害馬籍女大生凶嫌前科曝 葉毓蘭：他有病！絕不會處死刑 - 社會 長榮女大生遭擄殺 遇害地前1小時畫面曝光 網看完暴怒 - 社會 馬國女大生遇害 雙親招魂哭斷腸 擲筊1次就「應杯」 - 社會 疑課業與工作雙重壓力 南市驚傳成大博士生輕生 - 社會 馬國女大生遇害 母嗆長榮大學狀況外：派出所電話我自己查的 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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