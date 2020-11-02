馬來西亞籍鍾姓女大生日前遭人性侵與殺害，其父母親（左）12日到阿蓮區大崗山招魂，兩人相當哀傷，不發一語。（林瑞益攝）

馬來西亞籍鍾姓女大生日前遭人性侵與殺害，棄屍在阿蓮區大崗山，其父母親下午在警方的陪同下，到阿蓮區大崗山棄屍地點招魂。死者的母親全程不時哭泣，不發一語，死者的父親不停地安慰她。

女大生就讀的大學也派人到場致意。警方從上午起就陸續派出警力維安，招魂儀式簡短順利，場面哀戚。

死者的友人陳姓男子也到場，希望提供死者在暑期參與活動的照片給家屬。陳姓男子說，死者生前很開朗，很融入團體生活，在營隊時，鍾姓女大生很融入團體，也曾經與陳男分享對台灣的感覺，說喜歡台灣的人文環境。

(中時 )