迎接2020年歲末感恩季，永豐銀行推出「換匯優利定存」享11％（7天期）定存優惠，11月全月回饋；永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，為讓客戶的短期資金運用於彈指之間即能達到最佳效益，全新推出「換匯優利定存」數位服務，線上換匯加外幣定存一次到位。

永豐「換匯優利定存」可使用包括新台幣在內的14種貨幣直接兑換美元、歐元、人民幣、日圓及澳幣等5種外幣並同時承作外幣定存，交易一步到位超便利，即日起，結合「永豐11月感恩慶」活動，全月享11％（7天期）定存優惠；「永豐11月感恩慶」同步推出申辦幣倍卡新戶首刷回饋10美元再抽Gogoro VIVA Plus、線上申辦理財型房貸利率最低1.4％起，及指定信用卡友線上申辦信貸享首期0.11％低利等。

吳建毅表示，「換匯優利定存」結合外幣換匯與定存功能，一鍵即可變身外幣定存族，永豐於歲末感恩時刻推出「換匯優利定存」11％優利回饋，美元、歐元、人民幣、日圓及澳幣等5種外幣定存，皆享11％（7天期）定存優惠，11月天天回饋，預期推動更多人使用數位服務、落實普惠金融，逐步實踐「以金融成就美好生活」的企業願景。

除「換匯優利定存」外，為讓民眾體驗更多元的數位金融服務，永豐11月感恩慶同步提供民眾於線上申辦理財型房貸利率最低1.4％起，成功撥款還有機會抽2,000點LINE POINTS；指定信用卡友線上申辦信貸首期利率0.11％，再享免手續費、0元違約金及最快20分鐘撥款的便利性。

永豐銀行表示，新戶申辦幣倍卡首刷回饋10美元再抽Gogoro VIVA Plus，國內消費享最高3％回饋，國外消費若搭配使用行動支付，回饋最高可達9％[3]；於精選餐廳使用GoShare APP內建SCAN ＆ PAY功能，並以幣倍卡綁定Apple Pay付款、最低可享64折。詳細內容請詳永豐銀行官方網站或活動網頁。

(中時 )