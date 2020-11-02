高巿府環保局宣布2年投入1.3億元，加速營造綠色交通環境。圖為電動機車現場展示及試駕活動。（環保局提供／曹明正高雄傳真）

為加速營造綠色交通環境，高巿府環保局2日宣布，未來2年將投入1.3億元，包含汰換老舊燃油公車、加碼補助汰舊1-4期燃油機車、新購電動二輪車及推動清潔隊公務機車改租賃電動機車等工作，並在工業區投入更多共享機車。

為改善高雄秋冬空氣品質，環保局制定多項空汙染改善措施，包括興達電廠停機減煤、鍋爐改善符合燃氣標準、20大工廠改善工程等。但移動汙染源占全市空汙量25％，上下班交通尖峰時段，因私人運具密集，空汙又更嚴重。

對此，環保局淘汰老舊柴油車及二行程機車，2年內也規畫在澄清湖、壽山動物園、駁二藝術特區及高雄港區等4處，劃設空氣品質維護區，進出這4處的大型柴油車及機車，均應符合排放標準，透過公私協力，加速汰舊換新。

環保局長張瑞琿表示，今年至10月底，高雄巿沒有出現PM2.5紅害站日，空氣品質良率（AQI＜100）達83.0％，較去年同期77.1％增加5.9％，創下歷史新高，其中9、10月更是首次沒有出現PM2.5橘色提醒站日（橘害日）。

為加速營造綠色交通環境，環保局預計未來2年投入1.3億元辦理各項公車、燃油機車汰舊，另因應未來的工業區將逐步劃設為空氣品質維護區，也將與國營事業共同研商，在工業區增設充電換電站及投入更多共享機車。

(中時 )